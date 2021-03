ManUnited dankzij invaller Pogba ten koste van Milan naar laatste acht EL

Manchester United heeft dankzij een treffer van invaller Paul Pogba de kwartfinales van de Europa League bereikt. De Engelse club, waar Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank bleef, versloeg in Italië AC Milan met 0-1. Dat was genoeg na het 1-1 gelijkspel in het heenduel.

Paul Pogba maakte in de 49ste minuut het doelpunt voor Manchester United, dat het toernooi in 2017 won. De Fransman kreeg de bal in het strafschopgebied, na al wat eerdere schietpogingen van ploeggenoten, voor zijn voeten. Pogba krulde de bal van dichtbij in het doel. De Franse middenvelder was net hersteld van een hamstringblessure en viel daarom pas aan het begin van de tweede helft in.

AC Milan probeerde met het inbrengen van Zlatan Ibrahimovic uitschakeling nog te voorkomen. De Zweedse spits, net terug van een spierblessure, wist het doel niet te vinden.

Met de uitschakeling van AC Milan is van alle Italiaanse clubs alleen AS Roma nog actief in een Europees clubtoernooi. AS Roma schakelde donderdag Sjachtar Donetsk in de Europa League uit. Juventus, Atalanta en Lazio werden uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Voor Rangers FC zit het avontuur in de Europa League erop. Slavia Praag was te sterk voor het team van coach Steven Gerrard: 0-2. Het eerste duel in Tsjechië was onbeslist geëindigd (1-1).

Villarreal won net als een week eerder met 2-0 van Dinamo Kiev en verzekerde zich ook van een plaats bij de laatste acht clubs.

De loting voor de kwartfinales is morgen.

Volledig scherm © AP