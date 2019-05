ManUnited geeft strijd om De Ligt op, Paredes en PSG snel uit elkaar

ManUnited zet streep door komst De Ligt

Manchester United is volgens Sky Sports niet meer in de race om de handtekening van Matthijs de Ligt (19). De ‘Reds’ zien de Ajacied graag komen, maar zouden zich hebben neergelegd bij een transfer van De Ligt naar Barcelona. United greep na een teleurstellend seizoen naast Champions League-voetbal, waardoor de concurrentiepositie van de club ten opzichte van andere Europese grootmachten er niet beter op is geworden. De bezem gaat deze zomer door de selectie en nieuwe gezichten moeten komend seizoen de kar gaan trekken op Old Trafford. Dat De Ligt Ajax deze zomer gaat verlaten staat wel vast; de vraag is welke club hem gaat overnemen. Sky Sports denkt dat Barcelona de beste papieren heeft voor de komst van de verdediger, wiens transferwaarde op een kleine 75 miljoen euro wordt geschat. Eerder werd al bekend dat Frenkie de Jong naar Barcelona vertrekt.

Babel: Nog geen deal met Gala

Ryan Babel wacht nog op definitieve duidelijkheid over zijn club voor volgend seizoen. De Oranje-aanvaller bevestigde bij de training van Oranje in Zeist dat Galatasaray vergaande interesse heeft. ‘Zij hebben de beste papieren, maar er wordt gesproken met meer teams. Het zou niet de eerste keer zijn in voetbal en ook in mijn eigen carrière dat dingen anders lopen dan gedacht, dus ik wacht het nog even af allemaal.’ Lees hier meer!

Mous op lijstje Emmen

Cambuur-doelman Xavier Mous (23) staat op het lijstje van Dick Lukkien. Dat bevestigde de trainer van FC Emmen vanmorgen in het tv-programma De Tafel van Kees bij FOX Sports. Mous, exponent uit de opleiding van Ajax, zou in Drenthe de opvolger moeten worden van de naar Ajax vertrokken Kjell Scherpen. Mous kende in Leeuwarden een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Hij staat bij ons op het lijstje”, zei Lukkien. ,,Maar er is niks getekend, dus veel kan ik er niet over zeggen.”