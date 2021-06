Marco van Ginkel is eruit met PSV en gaat de club voor de vijfde keer versterken

‘Sommige jongens zullen rust nodig hebben, anderen hebben baat bij wedstrijd­rit­me’

23:51 Frank de Boer heeft de komende dagen iets om over na te denken. Nu Oranje dankzij de zege op Oostenrijk (2-0) al zeker is van groepswinst op het EK, heeft de bondscoach voor het afsluitende pouleduel met Noord-Macedonië de kans om basisspelers te sparen voor de achtste finale van volgende week zondag. Maar is dat verstandig of kan Oranje, dat kort voor het toernooi overschakelde op een nieuw systeem, beter in het ritme blijven?