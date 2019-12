Mario Balotelli gratis op te halen in Brescia

Balotelli ondertekende in augustus een meerjarig contract bij Brescia, de club uit de streek waar hij opgroeide. Zijn overleden pleegvader was groot fan van de club. Balotelli beleeft vooralsnog echter weinig plezier aan zijn periode bij Brescia. De spits maakte pas twee doelpunten en staat met zijn club onderaan. De aanvaller met Ghanese roots dreigde vorige maand in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona van het veld te stappen, omdat hij racistisch werd bejegend door fans van de thuisclub.



,,Hij mag in januari gratis vertrekken", zei Cellino, die maandag trainer Fabio Grosso na amper een maand weer ontsloeg en de eerder weggestuurde Eugenio Corini terughaalde. ,,Mario moet nu beslissen wat het beste is voor hem.”