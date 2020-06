Mark Diemers bijna officieel van Feyenoord

Gelijk weer blessure­zor­gen Real Madrid: Ramos en Carvajal vallen uit

9:09 Zinedine Zidane heeft Eden Hazard en Marco Asensio na lang blessureleed weliswaar weer terug, maar hij zag in de eerste competitiewedstrijd in drie maanden tijd ook weer twee spelers wegvallen. De verdedigers Dani Carvajal en Sergio Ramos moesten zich laten wisselen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Eibar (3-1).