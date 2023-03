Marketingstunt of echte tranen? Neymar verliest één miljoen euro bij poker en gaat viraal

Ambassadeur

Neymar speelt niet enkel online, maar is soms ook terug te vinden op fysieke events. Amper één dag na de thuisnederlaag tegen Bayern München in de Champions League werd hij gespot op de European Poker Tour Paris, een toernooi dat gespeeld werd in Hyatt Regency, een luxehotel in de Franse hoofdstad. Heel toevallig was zijn aanwezigheid ook niet: Neymar is ambassadeur van PokerStars, de organisator van de pokeravond. Naar verluidt werd Neymar in een eerste toernooi snel uitgeschakeld, maar wist hij later die avond wel door te stoten in Mystery Bounty, een andere pokervariant. Volgens kenners heeft Neymar wel degelijk pokertalent.