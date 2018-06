Martens behoedt ploeterende Leeuwinnen voor blamage

Door Daniël Dwarswaard



Haar sprint na de winnende goal was kort. Want Lieke Martens verdween al snel onder een stapel opgeluchte medespeelsters. Tegen het zwakke Slowakije had Oranje negentig minuten geploeterd. Totdat Martens in de blessuretijd dus voor de bevrijding zorgde.



Al voor de wedstrijd wist Oranje dat plaatsing voor het WK tegen Slowakije niet mogelijk was. Concurrent Noorwegen won namelijk eerder op de avond met 1-0 van Ierland. Alleen als de Noorse vrouwen hadden verloren, kon deelname aan het eindtoernooi al worden veiliggesteld.



Dus komt alles nu aan op de beslissende wedstrijd op 4 september in Oslo tegen Noorwegen. Als de Noorse vrouwen tussendoor nog van Slowakije winnen, wordt dat een kraker met directe plaatsing voor het WK als inzet.

Mocht het daar in Oslo misgaan, heeft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman nog wel een ontsnappingsmogelijkheid. De vier beste nummers twee (waar Nederland dan toe behoort) spelen nog play-offs voor een laatste WK-ticket. In totaal zullen acht Europese landen deelnemen aan het WK in Frankrijk met in totaal 24 deelnemers. De beste drie Europese ploegen op dat WK plaatsen zich overigens voor de Olympische Spelen van 2020 in het Japanse Tokio.



Muur

Maar zover is het dus nog lang niet voor de regerend Europees kampioen. Die status past de ploeg overigens prima het laatste jaar. Na het behalen van de titel in eigen land telt het elftal plots mee in de sportwereld. Tijdens deze kwalificatiereeks lijken de speelsters daar amper last van te hebben. Thuis tegen Ierland liep het tegen een muur van verdedigers op en bleef Oranje steken op 0-0. Maar verder verliep de poulefase vrij overtuigend.



Tot de wedstrijd tegen Slowakije in het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen dus. Oranje had enorme moeite met de verdedigende Slowaakse vrouwen en creëerde veel te weinig. Heel af en toe kwam sterspeelster Martens los, maar doelpunten leverde dat aanvankelijk niet op. Sherida Spitse was voor rust met een afstandschot nog het dichtst bij een doelpunt. Friezin Spitse speelde in Heerenveen haar 150ste interland, terwijl ze pas net 28 jaar is geworden.



Onrustig

Daar had ze even geen boodschap aan, want Nederland worstelde opzichtig tegen Slowakije dat stijf onderaan staat in de poule. De belangrijke speelsters hadden het totaal niet. Danielle van de Donk viel tijdens de warming-up uit met hamstringblessure en Jackie Groenen en Shanice van de Sanden speelden ondermaats. Jill Roord en Lineth Beerensteyn kregen nog enorme kansen, maar de Slowaakse keepster Korenciova speelde de wedstrijd van haar leven.



Oranje ging daarna alleen maar onrustiger spelen en stuurde Stefanie van der Gragt naar voren als stormram. Maar ook dat hielp niet. Totdat, wie anders, Lieke Martens Oranje in de blessuretijd verloste. De speelster van FC Barcelona schoot raak van buiten het strafschopgebied en werd bedolven onder haar feestende en opgeluchte teamgenoten. Oranje zwijnde, maar ligt als Europees kampioen wel op koers voor het WK van volgend jaar zomer.