Matchwinner Van Wolfswinkel grapt: ‘Hoop niet dat ze nu mijn paspoort innemen’

,,We wisten dat we wat meer moesten brengen dan vorige week in Eindhoven. Dat heeft ons uiteindelijk wel de winst gegeven. Het was niet altijd even goed”, zei de Nederlandse spits tegen FOX Sports. Van Wolfswinkel kreeg eerder in de wedstrijd al twee grote mogelijkheden om te scoren. ,,Ik had ‘m al eerder moeten maken, ja. Gelukkig pakte het nog goed uit.”



Vorig seizoen was de Nederlandse spits in de Europa League al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Vitesse. ,,Natuurlijk heeft het iets extra’s als je tegen een Nederlands team moet spelen. Ik hoop niet dat ze nu mijn paspoort innemen”, grapte de aanvaller.