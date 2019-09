Mattek-Sands en Jamie Murray grijpen wéér de titel in New York

Vuelta Bennett wint door valpartij ontsierde massa­sprint in Oviedo

18:07 De veertiende etappe in de Vuelta a España is gewonnen door Sam Bennett. In de 188 kilometer lange etappe van San Vicente de la Barquera naar Oviedo was hij in een sprint heuvelop sneller dan Maximiliano Richeze en Tosh van der Sande. Er ging een grote valpartij aan de sprint vooraf.