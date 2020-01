Maud Kaptheijns niet naar WK: ‘Ik kan gewoon niet meer. Het is op’

Kaptheijns stapte gisteravond op het vliegtuig naar Alicante. ,,Voor mij geen WK. Ik ga in plaats daarvan twee weken trainen in Spanje. In mijn eentje. Twee weken helemaal op mezelf. Dat heb ik nu nodig”, laat de 25-jarige renster uit Bergeijk weten.

De voormalige Europese beloftenkampioene kwam er enkele maanden geleden achter dat ze overtraind is. De poging om met een aangepast schema voor het WK terug op niveau te zijn, is volgens haar totaal mislukt. ,,Ik had de stekker er direct uit moeten trekken. Ik had even totale rust moeten nemen. Het ging daarna immers van kwaad tot erger. Vorige week in Nommay was het dieptepunt. Ik kan gewoon niet meer. Het is op. De reis erheen al kostte me te veel energie.”

Kaptheijns had zich in de eerste maanden van het seizoen formeel al geplaatst voor het WK. ,,Natuurlijk heb ik de afgelopen periode met bondscoach Gerben de Knegt overleg gehad over dat WK. Afgesproken was dat het zin had om mee te gaan als er in Nommay en Hoogerheide een stijgende lijn te zien was. Dus was het na Nommay (vorige zondag) al wel duidelijk dat het zo niet verder kan.”