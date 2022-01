Maurik van den Heuvel kan het racen tot niet laten in Dakar Rally

De racetruck van Maurik van den Heuvel (50) staat na drie dagen Dakar Rally nog gewoon op vier wielen. De transportondernemer uit Boekel kende een veel betere derde dag dan vorig jaar in Saoedi-Arabië. Toen landde de Scania International op zijn kop in de duinen.

De voorkant vatte zelfs vlam, doordat olie lekte op de hete motor. De splinternieuwe wagen bleek total loss. Voor Van den Heuvel en zijn gebutste Team Dakarspeed zat er niets anders op dan de strijd te staken. De Boekelaar was zo teleurgesteld dat hij zinspeelde op een definitief einde van zijn Dakar-loopbaan na acht edities met wisselend succes. Al voorzag hij dat hij nog wel bij zou draaien voor de start van de rally in 2022. ,,Het is toch een verslaving.”

Top 10

Voor zijn negende Dakar-optreden, met navigator Wilko van Oort uit Uden en monteur Martijn van Rooij uit Ravenstein, blies hij minder hoog van de toren dan vorig jaar. Toen mikte hij op de top 5 van het truckklassement. Dat dat voor een privéteam te hoog gegrepen is in de zwaarste woestijnrally ter wereld, beseft Van den Heuvel intussen ook. Toch blijft de top 10 trekken. Gisteren bleef hij op ruim vijf minuten steken van de tiende positie in de daguitslag. Die ging naar Vick Versteijnen (Hilvarenbeek) de derde man van Team De Rooy na Janus van Kasteren (6de) en Martin van den Brink (9de). Vooraan in de rituitslag was het vier op een rij voor de ongenaakbare Kamazzen.

,,Het tempo zal omhoog moeten als ze voorin zo hard blijven rijden. Het gaat zo hard", verzuchtte Van den Heuvel aan de finish na een proef over 338 kilometer. ,,Na onze koprol in de duinen was ik eerst voorzichtig in de duinen, maar na tien, twintig kilometer was het vertrouwen helemaal terug en was het volop plezier.”

Volledig scherm Maurik van den Heuvel © Team Dakarspeed