Max Verstappen, Annemiek van Vleuten en Diede de Groot maken opnieuw kans op prestigieuze Laureus Award

Dusan Tadic over titel­strijd: ‘Feyenoord heeft meeste punten, maar ze moeten hier nog komen’

De aanvoerder die vorig jaar nog hevig werd bekritiseerd, stuwde Ajax tegen Sparta (4-0) naar de tweede plek. En er was een persoonlijke mijlpaal voor Dusan Tadic, die zijn honderdste goal voor de club maakte. ,,We zeiden vooraf: kom op, het is weer tijd voor goed voetbal hier.”