Mayweather daagt Pacquiao uit, Tankink sleurt op kop van peloton

Kelderman tóch nog in top tien: 'Mooi dat het is gelukt'

19:19 Wilco Kelderman herstelde zich van een tegenvallende tweede week in de Vuelta met knappe klasseringen in de laatste twee bergritten: zevende in negentiende en zesde in twintigste rit. De kopman van Sunweb klom ermee naar de tiende plaats in het algemeen klassement.