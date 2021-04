Mbappé na nieuwe glansrol in Champions League: ‘Ik hou van dit soort wedstrijden’

,,We keren terug naar Parijs met een glimlach, maar beseffen ook dat we pas halverwege zijn en volgende week met dezelfde instelling moeten spelen in de return”, zei de 22-jarige Mbappé. In 43 wedstrijden in de Champions League is Mbappé nu rechtstreeks betrokken bij 43 goals, met 27 doelpunten en 16 assists.



Het wonderkind uit Bondy staat dit seizoen alweer op 32 treffers in 38 duels in alle competities. ,,Ik hou van dit soort wedstrijden. Ik verstop me niet én ben beslissend. Zoals ik in Barcelona ook al zei na mijn hattrick: ik hou van dit soort duels. Ik speel zulke wedstrijden niet om me te verstoppen, ik kom om deze wedstrijden te spelen en beslissend te zijn. Maar los daarvan: we zijn pas halverwege, de return wordt heel zwaar.”