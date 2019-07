Medische keuring De Ligt, serieuze zaak of formaliteit?

De transfer van Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus hangt nog van één ding af: de medische keuring. Is dat een spannende test of slechts een formaliteit? En wat gebeurt er eigenlijk bij zo’n keuring?

Door Lars Omloo



Het is een bekend beeld als voetballers op het punt staan te tekenen bij een nieuwe club. Breed lachend staan ze op een loopband, hun ontblote botenlichaam helemaal onder de plakkertjes die zijn aangesloten op medische apparatuur. Ze worden dan medisch gekeurd, waarna ze een handtekening zetten onder een mooi contract. Iedereen blij: speler en club.



Zo gaat meestal. Maar niet altijd. Een medische keuring mag dan een formaliteit lijken, dat is het niet, zegt ook clubarts Bas Bulder van ADO Den Haag. ,,De medische keuring leidt er niet vaak toe dat een transfer niet doorgaat. Maar het kan wel. Niet voor niets wordt er éérst gekeurd, en daarná pas een handtekening gezet. Zo’n keuring is voor profclubs toch een risico-inschatting. Al kan je zelfs met een uitgebreide keuring nooit voor honderd procent uitsluiten dat er later problemen ontstaan.’’

Bekijk hieronder de aankomst van Matthijs de Ligt in Turijn:

Volledig scherm Zo ziet een medische keuring er vaak uit: een voetballer op een loopband of een ergofiets aan allemaal slangetjes die waarden meten. Dit is Bartholomew Ogbeche enkele jaren terug tijdens de keuring bij Willem II. © Toin Damen Een medische keuring bestaat in de regel uit een vragenlijst (over bijvoorbeeld het medische verleden) en een lichamelijk onderzoek. Daarbij inbegrepen is sowieso een hartonderzoek, het meten van de bloeddruk en een longfunctietest. Vaak volgt ook nog een ademgas-analyse, een urinetest, bloedonderzoek (hemoglobine, hematocriet, bezinking en cholesterol) en een urinetest. Gewrichten waaraan spelers eerder geblesseerd zijn geweest, worden extra scherp onderzocht. Ook als een medische keuring niks oplevert, is deze toch van waarde, vertelt Bulder. ,,Je kan het ook zien als een nul-meting. Als er later iets is met een speler, kun je dat vergelijken met de eerste resultaten.’’

Bulder vermoedt dat grote, rijke clubs de spelers uitgebreider testen dan kleinere clubs, omdat zou nou eenmaal meer kunnen investeren. Een mogelijkheid is de spelers ook al preventief te onderwerpen aan mri-scans en röntgenfoto’s. Of een speler dan relatief goedkoop is of 70 miljoen euro kost, zoals De Ligt, maakt daarbij dan niet meer uit. ,,Juventus zal een vast protocol hebben voor de keuring van mogelijke nieuwe spelers.’’

Bij ADO Den Haag worden de nieuwe spelers getest in ziekenhuis Antoniushove, onderdeel van Medisch Centrum Haaglanden. Dat geeft de bevindingen door aan de medische staf van de club, die de technische staf vervolgens adviseert of een speler medisch gezien al dan niet geschikt is voor topsport. Doorgaans gaat het licht op groen. ,,Maar in het verleden hebben we ook wel eens afgezien van een speler omdat bij de keuring een blessure uit het verleden een te grote drempel bleek.’’

Hoewel dus een zeldzaamheid, er zijn dus wel degelijk voorbeelden van voetballers die een transfer zagen afketsen omdat ze niet door de medische keuring kwamen. ADO zelf zag een uitgaande transfer van Wilfried Kanon naar OSC Lille in 2015 niet doorgaan, omdat de international uit Ivoorkust niet door de keuring kwam (hart). De verdediger is overigens nog altijd speler van ADO en speelde deze maand nog met zijn land op de Afrika Cup.

Volledig scherm Leroy Fer van FC Twente in duel met Lassse Schöne van Ajax in 2012/2013. Na dit seizoen strandde een transfer van Fer naar Everton bij de medische keuring. © ANP

Andere voorbeelden: Leroy Fer zag in 2013 een overstap van FC Twente naar Everton op het laatste moment mislukken, wegens knieproblemen. Twee jaar later ging om diezelfde reden een transfer van Fer van Queens Park Rangers naar Sunderland ook niet door. Arouna Koné stond in 2004 op het punt om van Roda JC naar Ajax te gaan, maar wegens hartproblemen kwam hij niet door de medische keuring. Ook door de beoogde transfer van Tim Matavz van PSV naar Rubin Kazan in 2014 ging na de keuring een streep (knie). En recenter, vorig jaar, zag Liverpool af van het aantrekken van Nabil Fekir van Lyon. De transfersom van 72 miljoen euro was geen probleem, een oude knieblessure bij de keuring wel.

Overigens keuren clubs niet alleen hun nieuwe spelers. Zij voeren bijvoorbeeld jaarlijks harttesten uit bij de hele selectie. Sinds vorig jaar is dat voor de profclubs ook verplicht bij de jeugd vanaf 13 jaar tot en met de beloften.