Medvedev biedt excuses aan, krijgt straf en is ziedend: ‘Dit komt op Tennis TV, bro!’

Oppassen op de kleinkinde­ren? Met deze tips voorkom je frictie

9 augustus Voor veel werkende ouders zijn opa en oma - ook in de schoolvakantie - een uitkomst: ze kunnen bijspringen als je kind vrij is, onverwacht ziek is of hebben zelfs een vaste wekelijkse oppasdag. Maar er kan ook frictie ontstaan. Drie gouden tips om van het oppassen een succes te maken.