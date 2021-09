Medvedev doet het ook tegen Auger-Aliassime in drie sets en bereikt finale

Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser verzekerd van een plek in de finale van de US Open. De Russische nummer 2 van de wereld was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 7-5 6-2.

In de tweede set boog Medvedev een achterstand van 5-3 om in setwinst door in rap tempo vier games op een rij te winnen. Hij boekte zodoende tijdens deze US Open zijn vijfde zege in drie sets. Alleen de Nederlander Botic van de Zandschulp wist in de kwartfinales een set van Medvedev te winnen.

Zondag neemt Medvedev het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev.

De 25-jarige Medvedev wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2019 verloor hij in de finale van de US Open van Rafael Nadal en begin dit jaar was Djokovic hem in de eindstrijd van de Australian Open de baas. De vier jaar jongere Auger-Aliassime, de mondiale nummer 15, reikte nooit eerder tot de laatste vier op een grand slam.

Medvedev gaf kort na afloop ronduit toe dat hij niet zijn beste tennis had gespeeld tegen Auger-Aliassime. “Het was een beetje vreemde partij ook”, sprak de Rus met een glimlach. “In de tweede set dacht waarschijnlijk iedereen wel dat het 1-1 zou worden in sets. Dan had het duel nog alle kanten kunnen opgaan. Gelukkig liet hij twee setpoints liggen en daarna draaide de partij volledig om. Op dat moment brak hij mentaal.”

Medvedev blikte desgevraagd nog even terug op de gedenkwaardige finale in 2019 in New York. Hij kwam destijds terug van een achterstand van 2-0 in sets, maar in de vijfde set had Nadal toch weer de overhand. “Dat was een waanzinnige partij. Als het weer op die manier gaat, hoop ik dat ik deze keer de finale wel kan winnen. Ik ga eerst maar eens van de andere halve finale hier genieten. Dat is het voordeel als je de eerste partij in de halve eindstrijd speelt en wint. Dan kun je op je gemak in je hotel bekijken wie zondag je tegenstander wordt in de finale. En dat is precies wat ik ga doen.”

