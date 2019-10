Medvedev klopt Zverev en verovert titel in Sjanghai

De 22-jarige Duitser was gewaarschuwd want Medvedev speelde de afgelopen maanden al vijf finales, waarvan hij er twee won. ,,Hij is op dit moment misschien wel de beste tennisser van de wereld", zei Zverev vooraf over zijn 23-jarige rivaal uit Rusland.



De eerste set ging nog gelijk op, waarbij Medvedev met een break de set binnenhaalde. In de tweede set was er al in de tweede game een break voor de Rus waarna Zverev, als vijfde geplaatst, er niet meer in leek te geloven.