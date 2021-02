Medvedev knokt zich naar vierde ronde Australian Open

Medvedev, vorig jaar de winnaar van de Masters in Parijs en de ATP Finals in Londen, breidde zijn ongeslagen reeks uit naar zeventien wedstrijden. Hij nam de eerste twee sets moeiteloos in bezit, maar kreeg daarna te maken met een opgeleefde Krajinovic, die de volgende twee sets binnenhaalde. In de vijfde en beslissende set trok Medvedev de partij alsnog naar zich toe.

,,Hij speelde geweldig, vooral in de vierde set”, zei de Rus, die in die set last kreeg van zijn linkerbil en zich liet behandelen. Na die medische time-out leefde Medvedev op. ,,Ik probeerde mijn houding wat te veranderen en dat leek te helpen. Zodra ik voor de eerste keer zijn service brak, had ik controle”, aldus de Rus, die tijdens de partij ook een aantal keren verbaal uithaalde naar zijn coach.

Medvedev treft in de volgende ronde de Amerikaan Mackenzie McDonald, die in de derde ronde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris uitschakelde in drie sets: 7-6 (7), 6-1 en 6-4. De wedstrijd voltrok zich in een lege Rod Laver Arena in Melbourne. Publiek is niet meer welkom in het tennispark van de Australian Open omdat de staat Victoria een lockdown heeft ingesteld vanwege het coronavirus.

Stefano Tsitsipas verging het heel wat makkelijker in de derde ronde. De als vijfde geplaatste Griek gunde de Zweed Mikael Ymer zes games in de partij. Hij was na ruim anderhalf uur in drie sets klaar: 6-4, 6-1 en 6-1. De 22-jarige Tsitsipas, vorig jaar halvefinalist in Melbourne, treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini en de Rus Karen Chatjsanov.