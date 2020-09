Medvedev snel langs Delbonis in eerste ronde

Video Turnbond trekt topsport­pro­gram­ma weer vlot met coaches Wiersma en Wevers

1 september Het olympisch topsportprogramma vrouwenturnen wordt in een alternatieve vorm hervat. De leden van TeamNL kunnen centraal trainen met hun eigen coach in de Qube in Nijmegen. Dat betekent dat ook bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers terug kunnen keren in de turnzaal.