Medvedev verbreekt 16 jaar lange reeks van ‘Big Four’, Van de Zandschulp hoogste Nederlander

Medvedev had vorige week maandag al de tweede plek kunnen innemen op de wereldranglijst, maar hij werd op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam in de openingsronde uitgeschakeld. Hij had het tot de finale moeten schoppen in Ahoy. Zondag pakte Medvedev de titel op het indoortoernooi van Marseille door de Fransman Pierre-Hugues Herbert in de finale te verslaan (2-1 in sets).