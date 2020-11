Medvedev verslaat na Djokovic en Nadal ook Thiem en wint ATP Finals

Daniil Medvedev heeft voor het eerst in zijn loopbaan de ATP Finals gewonnen. De 24-jarige Rus was in Londen in de finale van het eindejaarstoernooi Dominic Thiem uit Oostenrijk met 4-6, 7-6 (2), 6-4 de baas.

Na 2 uur en 43 minuten verzilverde Medvedev met een sterke service zijn eerste wedstrijdpunt. Medvedev maakte in de spannende driesetter 115 punten, Thiem 112.

In de tiebreak van de tweede set gaf Thiem een 2-0-voorsprong uit handen. Hij verloor zeven punten op een rij, waardoor het aankwam op een beslissende set. Daarin werd de licht gefrustreerde Thiem op 2-2 gebroken en Medvedev, die nauwelijks nog fouten produceerde, gaf zijn voorsprong niet meer uit handen.

Medvedev, die in aanloop naar de ATP Finals al het masterstoernooi van Parijs wist te winnen, bleef de hele week ongeslagen. In de groepsfase versloeg hij al Novak Djokovic en in de halve finales was hij Rafael Nadal de baas. Tot dit jaar had hij nog nooit een wedstrijd gewonnen op het slottoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen.

De nummer 4 van de wereld beleefde een foutloze maand november. Hij versloeg deze maand zeven spelers uit de mondiale top 10. Van november 2019 tot en met oktober van dit jaar had hij al zijn duels met een speler uit de top 10 verloren.

Voor Thiem, als derde geplaatst, was het zijn tweede verloren finale op een rij op de ATP Finals. Vorig jaar moest hij in de eindstrijd in drie sets zijn meerdere erkennen in de Griek Stefanos Tsitsipas.

Het eindejaarstoernooi vond voor het laatst in de Londense O2 Arena plaats. Het evenement verhuist naar Turijn.

Het nieuwe tennisseizoen begint pas in januari, maar er is nog veel onduidelijkheid over de opzet. Er zijn plannen om alle toernooien in Australië in de staat Victoria te spelen, maar de definitieve kalender is nog niet bekend.

