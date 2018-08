Medvedev voorkomt primeur Johnson en wint in Winston-Salem

Vuelta Dennis maakt favorieten­rol waar in tijdrit, solide start Kelderman

25 augustus Rohan Dennis is net als vorig jaar de eerste leider in de Ronde van Spanje. De Australische renner van BMC stak in de korte openingstrijdrit in Málaga met kop en schouders boven de rest uit. Wilco Kelderman kende een solide start en werd tiende.