Mees Linders ontdekte de wereld, maar is nu gelukkig bij TOP

Wat te doen als je zeventien jaar bent, talent hebt voor voetbal en wat van de wereld wilt zien? Nou, in het geval van Mees Linders was dat niet zo moeilijk. Hij kon in de zomervakantie drie maanden gaan voetballen bij Houston Dutch Lions. Zijn opdracht: laten zien aan de mensen daar dat hij goed was, met als gevolg misschien een kans om in Amerika te voetballen en te studeren. Vorig seizoen deed de inmiddels 20-jarige Udenaar hetzelfde, maar dan bij Dayton Dutch Lions. Hij kon in Amerika blijven. Het liep alleen even anders.

,,Zou je dat wel doen, naar Amerika? Dat zei iedereen tegen me", weet Linders nog. ,,Mijn ouders vonden me veel te jong. Ik dacht dat ik zo'n kans nooit meer zou krijgen, hoewel ik hem een paar jaar later dus nog een keer kreeg. Het was geweldig. Ik speelde niet alleen in het eerste team van Houston, maar ook in jeugdteams. Speelde ik daar vijf wedstrijden per week, omdat ik het leuk vond en mezelf wilde laten zien."

Zijn eerste avontuur duurde door omstandigheden iets korter dan gepland. Zijn tweede uitdaging ging hij aan samen met zijn voormalige UDI-ploeggenoten Patrick Philippart en Anwar Tuithof. Na de winterstop ging hij terug naar Uden. ,,Ik had een goed gesprek met de club en gaf aan dat het beter voor mijn ontwikkeling zou zijn om na het seizoen afscheid te nemen. Vanaf dat moment heb ik heel veel minuten gemaakt. Het was leerzaam om in de derde divisie zondag te spelen."

Plezier terugvinden

De PABO-student kwam in contact met TOP-trainer Chris van den Dungen. Hij besloot aan te sluiten bij eersteklasser TOP. ,,Het belangrijkste was voor mij het plezier in het voetbal terug te vinden. De rest zou dan vanzelf komen", herinnert Linders zich. Wat heet. De dynamische middenvelder speelt altijd en neemt alle spelhervattingen. Hij gaf de nodige assists en scoorde twee keer. ,,Het gaat prima", zegt de voormalige jeugdvoetballer van PSV enthousiast. ,,Ik moest in het begin wennen aan de eerste klasse. We moesten elkaar ook leren vinden. TOP had elf nieuwe spelers ten opzichte van vorig seizoen. Het koste tijd om op elkaar ingespeeld te raken."

De Ossenaren doen nu mee om de bovenste plaatsen in de eerste klasse. Toch krijgen ze wel eens klop. Afgelopen zondag nog, toen AWC met maar liefst 6-1 te sterk was. ,,We misten drie belangrijke spelers", zegt Linders. ,,Dan hebben we het erg lastig. Als we niet onze elf basisspelers op kunnen stellen, hebben we het zwaar."