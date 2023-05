Megastunt op Roland Garros: Daniil Medvedev verliest in eerste ronde van nummer 172 van de wereld

Tennisle­gen­de Venus Williams voor het eerst naar Nederland dankzij wildcard in Rosmalen

Niemand minder dan tennislegende Venus Williams is toegevoegd aan de spelerslijst van Libéma Open. De Amerikaanse voormalig nummer één en zevenvoudig Grand Slamwinnares speelde nog nooit in Nederland en doet van 10-18 juni in Rosmalen mee met een wildcard.