Meme maakt nieuwe FC Twente-coach populair bij jeugd: ‘Ik voel me sexy als Ron Jans’

Tijdens de eerste openbare training van FC Twente dit seizoen, woensdagmiddag in het stadion, zitten de tribunes vol met jeugdige FC Twente-fans. Geef ze eens ongelijk, voor het eerst in vijf maanden tijd kunnen de jonge Twente-fans hun helden weer in actie zien.



Ook trainer Ron Jans is populair, en niet alleen vanwege zijn coachende kwaliteiten. ,,Voor onze kinderen is Ron Jans vooral bekend als meme”, vertelt Iris, de kleinzoon van Kick van der Vall. Zij herkennen de coach van grappige internetplaatjes, waarop hij danste of van een fragment waarin hij een boodschappenlijstje voorlas.



Kleinzoon Rick doet een dansje voor het stadion, hij zingt er vrolijk bij: ‘Ik voel me sexy als Ron Jans’. Iris legt uit: „Jans is onder kinderen heel populair op social media als Youtube en Dumpert. Als trainer van PEC Zwolle deed hij dit dansje een keer, daar is een clip van gemaakt en dit liedje onder gezet. Ook een boodschappenlijstje dat hij voor camera op las, is viraal gegaan”, zegt ze met een lach. „We vinden het leuk dat hij nu onze trainer is.”