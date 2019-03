‘Memphis als een van de twee spitsen tegen Barcelona’

Één goal van Memphis en consorten zorgt ervoor dat Barcelona vanavond minstens twee keer moet scoren. Om Memphis, maar ook Nabil Fekir, zo fit mogelijk aan de aftrap te krijgen in Barcelona kregen zij, en enkele andere spelers, rust in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg (2-2). Olympique Lyon is dit seizoen nog ongeslagen in de Europese campagne.



Om dat zo te houden, heeft coach Bruno Génésio zijn hoop gevestigd op Memphis, die eind februari voor het eerst sinds november weer eens een doelpunt maakte. Liefst zeventien wedstrijden stond de Nederlander droog. ,,Ondanks dat hij niet scoorde, hielp hij het team wel", neemt Génésio het op voor de voormalig speler van PSV. ,,Nu wordt hij beloond voor de inzet die hij altijd heeft laten zien. In voetbal krijg je wat je verdient.”



Génésio heeft goede hoop dat zijn ploeg vanavond een stunt kan laten zien. ,,We moeten een perfecte wedstrijd spelen, maar we kunnen het. Kijk maar naar de wedstrijd tegen Manchester City (1-2 winst in het Etihad Stadium, red.). Dit wordt een heel andere wedstrijd, maar deze wedstrijd is van dezelfde moeilijkheidsgraad. Het geeft ons vertrouwen dat we het kunnen.”



Hoewel Génésio Lionel Messi een fantastische speler vindt, is hij niet van plan zich alleen op de Argentijnse sterspeler te richten. ,,Ze hebben nog veel meer fantastische spelers. We moeten ons niet blindstaren op één iemand.”