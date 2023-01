Memphis Depay op weg naar Atlético: ‘Onderhandeling gaan in hoog tempo’

Bekerheld De Treffers hoopt op een vrije dag: ‘Ik neem aan dat de baas dit ook heeft gezien’

Een gekkenhuis in Groesbeek woensdagavond na de bekerstunt van De Treffers tegen eredivisionist SC Cambuur (1-0). Schaduwspits Willem den Dekker was bijna sprakeloos na de wedstrijd in de tweede ronde. ,,Dit is ongekend”, zei de doelpuntenmaker.

9:39