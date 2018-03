Messi maakt 100ste CL-treffer

Trappers heeft vrij, Moskitos Essen moet na oorwassing nog aan de bak

9:47 Waar de ijshockeyers van Tilburg Trappers dinsdagavond de klus klaarden door voor de derde keer te winnen van Blue Devils en zo de kwartfinale te bereiken, is het in de overige play-offseries in de achtste finale van de Oberliga nog heel spannend.