Messi pakt Champions League-record Ronaldo af

Geen enkele speler scoorde vaker voor één club in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Cristiano Ronaldo is weliswaar met 121 treffers de topscorer aller tijden in de Champions League, maar hij verdeelde die doelpunten over Manchester United (15), Real Madrid (105) en Juventus (1). Met 105 goals voor Real Madrid was de Portugees de voormalige recordhouder.



,,Ik wist het niet, maar ik ben blij met dit nieuwe record'', zei Messi in Eindhoven. ,,Ons doel was eerste te worden in deze moeilijke groep. Dat is nu gelukt.'' De aanvoerder van Barcelona opende na een uur de score en leverde tien minuten later de assist bij de treffer van Gerard Piqué, al was dat volgens Messi niet zo bedoeld. ,,Mijn vrije trap mislukte, maar gelukkig stond Gerard precies op de goede plek om er nog wat van te maken. Het was alleen niet zo afgesproken.''