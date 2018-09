Messi’s magie doorbreken, dé uitdaging voor PSV

Sjarapova zet vanwege fysieke problemen al punt achter seizoen

8:17 Maria Sjarapova heeft al een punt gezet achter haar seizoen. De 31-jarige Russin komt dit jaar vanwege fysieke problemen niet meer in actie en slaat de komende toernooien van Peking, Tianjin en Moskou over. Sjarapova gaat toewerken naar het WTA-evenement in Shenzhen, in de eerste week van 2019.