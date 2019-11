Messi vanavond voor de 700ste keer in shirt FC Barcelona

Messi debuteerde voor Barcelona in La Liga in 2004, tegen Espanyol. Vijftien jaar later is hij na Xavi (767) de speler met de meeste officiële duels voor de Spaanse topclub. Messi kan echter meer prijzen dan wie ook overleggen. Hij heeft 35 prijzen gewonnen met de club en individueel heeft hij vijf Gouden Ballen (beste voetballer van de wereld) en zes Gouden Schoenen (Europese topscorer van het jaar) in bezit.