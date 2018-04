'Messi zou trots zijn om te spelen als Salah'

De boulevardkrant verkeerde met de loftuitingen in goed gezelschap. De serieuzere media deden evenmin een poging om de prestaties van Salah te voorzien van een kanttekening. Zo gaf The Independent AS Roma weinig kans om volgende week woensdag in Stadio Olimpico de achterstand weg te poetsen. ,,De Italianen moeten vol op de aanval spelen en tegelijk Salah afstoppen. Dat lijkt nu even lastig als het is om Lionel Messi in bedwang te houden.”