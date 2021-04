Met elk punt groeit vertrouwen bij Bertens: ‘Hopelijk was dit de drempel die ik over moest’

Billie Jean King Cup Bertens huilt tranen van geluk na eerste zege van 2021: ‘Deze winst doet me heel veel’

17:05 Kiki Bertens heeft Nederland op een voorsprong gezet in de ontmoeting met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg versloeg in twee sets de Chinese Xinyu Wang: 6-2 6-0. Het betekende de eerste overwinning van Bertens dit jaar in het enkelspel.