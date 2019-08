Met mamma in de ketting om haar nek gaat het beter met Hogenkamp

Door Rik Spekenbrink



Om haar hals hangt een zilveren kettinkje met de letter ‘J’ en een klein hartje. ,,Daar zit een beetje as in van mijn moeder’', zegt Richel Hogenkamp. ,,Sinds ik hem drie maanden geleden ben gaan dragen, gaat het weer beter met mijn tennis. Zal wel toeval zijn, ik geloof eigenlijk niet in dat soort dingen. Maar het idee is wel mooi.”



Hogenkamp is moe, zegt ze zaterdagmiddag op een zonnig terras op het Flushing Meadows Park. Moe van drie kwalificatiepartijen voor de US Open, maar ook van de spanning en emoties. Op de dag af een jaar geleden verloor ze haar moeder Jolanda, na een strijd van anderhalf jaar tegen kanker. ,,Deze week mis ik weer alles aan haar. We waren zó close”, zegt de 27-jarige Doetinchemse. ,,Vrijdagavond was ik kapot en voelde ik me niet goed. De euforie die je normaal hebt na het bereiken van het hoofdtoernooi op een Grand Slam-evenement was er niet. Dus het gaat zeker beter met me, maar met ups en downs. En ik heb afgelopen jaar geleerd hoe ik ermee om moet gaan.’’