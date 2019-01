Met twee etappezeges loopt De Rooy flink in

Zondag werd De Rooy achteraf tot winnaar uitgeroepen nadat bleek dat de snelste man van de dag, de Wit-Rus Siarhei Viazovich, een waypoint had gemist en daarvoor een tijdstraf kreeg. Gisteren was hij oppermachtig in het duingebied rondom San Juan de Marcona in Peru. ,,We hebben heel goed gereden. Het waren moeilijke duinen, waar je veel tijd kon verliezen”, stelde de winnaar terecht vast.