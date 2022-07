Michael van Gerwen overtuigend langs Cullen

Jonas Vingegaard komt in Tour de France niet in de problemen: 'Ziet er goed uit voor ons’

Tadej Pogacar probeerde het wel in de 178,5 kilometer lange rit van Carcassonne naar Foix, maar Jonas Vingegaard kwam geen moment écht in de problemen. Met nog vijf etappes in de Tour de France te gaan ziet het er heel goed uit voor de Deen van Jumbo-Visma.

