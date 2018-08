Michael van Gerwen strandt in halve finale Melbourne Darts Masters

Invalbeurt Dante Rigo bij PSV smaakt naar meer: 'Zien wel waar ik uitkom'

10:05 Dante Rigo (19) viel al drie keer eerder in bij PSV, maar nooit langer dan de dik 25 minuten tegen FC Utrecht (4-0 zege). Dat smaakt naar meer voor de middenvelder. ,,Als je in de eerste competitiewedstrijd meteen in mag vallen, geeft dat zeker een vertrouwensboost", vindt Rigo.