Middelkoop haalt finale in het dubbelspel van Buenos Aires niet

Vorige week hadden Middelkoop en Demoliner in Argentinië het ATP-toernooi van Córdoba gewonnen. Ze rekenden toen in de finale af met de plaatselijke favorieten Leonardo Mayer en Andrés Molteni. Voor Middelkoop betekende het de negende dubbelspeltitel in zijn carrière en de tweede met Demoliner.



Het duo trok de winnende reeks aanvankelijk ook door op het gravel in Buenos Aires, maar in de halve finales ging het mis.