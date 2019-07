Middelkoop verliest op Wimbledon halve finale gemengd dubbel

Luiten redt het niet in Schots Open

20:34 Joost Luiten heeft zijn sterke opening in het Schots Open geen vervolg kunnen geven. Nederlands beste golfer was na een tweede ronde van 71 slagen zelfs uitgeschakeld. Zijn totaalscore van 4 onder par was niet voldoende om in het toptoernooi van de Europese Tour te blijven.