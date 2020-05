Misschien wel de mooiste goal die ooit in de CL-finale gemaakt werd

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 15 mei 2002: de wondergoal van Zinédine Zidane in de Champions League-finale.

Er zijn van die keepers voor wie het tegenhouden van ballen niet bevredigend genoeg is. Keepers voor wie de eigen zestien een kooi is, waaruit ze af en toe willen ontsnappen. Met name in Zuid-Amerika zijn veel van zulke doelmannen te vinden. René Higuita beschouwde zichzelf als een veldspeler met handschoenen, José Luis Chilavert was een vrijetrappenspecialist en Rogério Ceni maakte het al helemaal bont. Die scoorde liefst 65 maal in zijn loopbaan, vaker dan pak ‘m beet Michael Reiziger en Danny Blind samen.

In Europa wordt vaak meewarig naar die malle Zuid-Amerikaanse doelmannen gekeken. Maar rond de eeuwwisseling was daar ineens de Duitser Hans-Jörg Butt, een uitmuntende sluitpost met een voorliefde voor penalty’s benutten. Dat kwam hem één keer duur te staan, toen hij namens Bayer Leverkusen vanaf 11 meter scoorde tegen Schalke en tijdens de terugtocht naar zijn eigen doel - high five hier, knuffel daar - de bal met een lob over zich heen geschoten kreeg. Zelfs zijn eigen ploeggenoten lachten de schlemielige keeper uit.