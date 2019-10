‘Misschien zijn we niet zo ver dat we steeds de pannen van het dak kunnen spelen’

Koeman denk dat ook het slechte veld meespeelde dat Oranje tot moeizaam spel kwam. ,,Maar misschien zijn we niet zo ver dat we elke wedstrijd de pannen van het dak kunnen spelen. Maar hoe we er nu voor staan, als koploper in de poule, ben ik heel tevreden.”



De bondscoach bracht een kwartiertje na de goal van Wit-Rusland Luuk de Jong en Marten de Roon in het veld. Koeman: ,,Met Luuk en Marten hebben we er ook koppers bij, die hadden we niet veel op het veld staan.”



Of fans vast tickets voor het EK kunnen boeken? ,,Ja daar kun je wel vanuit gaan. Eerst een punt in Noord-Ierland halen en anders kunnen we het thuis afmaken.”