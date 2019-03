Moet de Champions League na vanavond verder zonder Ronaldo?

Door Edwin Winkels



Zijn gebaar en zijn woorden waren lelijk, kort nadat Juventus drie weken geleden verrassend en vrij kansloos met 2-0 bij Atlético Madrid had verloren. Cristiano Ronaldo wilde de media in de mixed zone niet te woord staan en liep door. In de loop stak hij zijn rechterhand in de lucht, de vijf vingers gestrekt. ,,Ik heb er vijf, Atlético niet een,” zei hij, met een cynische glimlach om de mond. En weg was hij.



Het was, ongetwijfeld, de frustratie van die nederlaag. Ronaldo deed en doet het goed, bij Juventus. Maar vooral in de competitie, die de zwartwitten voor het achtste seizoen op rij gaan winnen. Hij is gehaald voor de Champions League, die hijzelf al vijf keer won. Maar in dat toernooi staat de Portugees dit seizoen slechts op één doelpunt, en in het Metropolitano-stadion in Madrid was hij vrijwel onzichtbaar. Het gebaar met de hand achteraf was zijn meest opvallende actie.