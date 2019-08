Mogelijke tegenstander Ajax: Qarabag wint bij Apoel

De winnaar van de tweestrijd speelt in de play-offs tegen Ajax, mits de Amsterdammers het karwei na de 2-2 in Griekenland af weten te maken in de Johan Cruijff Arena volgende week.



Zo'n 10 minuten na rust kwam Qarabag op voorsprong. Mahir Emreli scoorde. Magaye Gueye zorgde in de 69e minuut voor de 2-0. Ver in extra tijd scoorde Gergios Merkis nog voor de thuisclub. Bij Apoel zat doelman Boy Waterman op de bank.