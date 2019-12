Mooie cijfers voor ‘prima keeper’ Wellenreuther: ‘Dit seizoen valt voor hem alles op zijn plek’

Poetin noemt doping­straf WADA politieke sanctie

7:38 De Russische president Vladimir Poetin noemt de straf die het wereldantidopingbureau WADA aan Rusland heeft opgelegd politiek gemotiveerd. ,,Als je een collectieve straf oplegt aan een land dan is dat gebaseerd op politiek en niet in het belang van de sport”, zei hij in Parijs.