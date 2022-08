Mooie transfer voor Kingsley Ehizibue; voormalig PEC-back tekent voor vier jaar bij Udinese

Coldenhoff en Yamaha strijden nog om hoofdprij­zen in WK motorcross

Na bijna twee seizoenen kon Glenn Coldenhoff twee weken geleden in Finland eindelijk met zijn Yamaha naar het hoogste trede van het podium. Na een moeilijk eerste jaar en geplaagde start van zijn 2022-seizoen komt ‘Mr. Consistent’ dit jaar weer bovendrijven als podiumgegadigde in eindrangschikking. Uiteindelijk lonkt er ook nog een kans op goud, over een maandje tijdens de Motocross of Nations.

26 augustus