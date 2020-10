Morata neemt Juventus bij de hand, Club Brugge wint dankzij assist Vormer in slotseconde bij Zenit

In Sint-Petersburg begon de van Ajax overgenomen Noa Lang op de bank bij Club Brugge, dat tegen Zenit leek te gaan winnen. Als aanvoerder begon Ruud Vormer uiteraard wel in de basis, hij leidde vlak voor rust de grootste kans voor de Belgen in, maar uit zijn voorzet kon Hans Vanaken met het hoofd niet scoren. Na de pauze scoorde Emmanuel Dennis wél, uit een scrimmage: 0-1.



Zenit legde zich echter niet neer bij een nederlaag en knokte zich terug. Dejan Lovren raakte de paal met een schot van afstand, waarna de bal via de rug van Club-doelman Ethan Horvath in zijn eigen goal verdween. In de absolute slotseconde wonnen de Belgen echter alsnog, door een doelpunt van jongeling Charles de Ketelaere. Mooi detail: de assist op de winnende kwam van Vormer. Door de zege gaat Club aan kop in Groep F, waarin later op de avond Lazio en Borussia Dortmund elkaar treffen.