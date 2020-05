Moura over wedstrijd van zijn leven: ‘Voelde van binnen als soort explosie’

Lucas Moura heeft op de website van Tottenham Hotspur nog maar eens teruggeblikt op het voor de Engelse club memorabele duel met Ajax (2-3), precies een jaar geleden. De 27-jarige Braziliaan bezorgde Ajax op 8 mei 2019 een van de grootste teleurstellingen in de clubhistorie door de Amsterdammers diep in blessuretijd met zijn derde doelpunt van de avond een plek in de finale van de Champions League te ontnemen.

,,Ik wist niet wat ik moest doen bij het vieren; ik sprong en gleed. Toen de bal in het doel verdween, voelde het van binnen als een soort explosie”, zegt Moura een jaar na dato. “Ik kon niet wachten om na de wedstrijd mijn vrouw en familie in Brazilië te bellen.”

Ajax leidde in de eigen Johan Cruijff Arena bij rust met 2-0. Het eerste duel in Londen was al met 1-0 gewonnen, waardoor de Spurs drie doelpunten nodig hadden. ,,Ik geloofde er nog steeds in. Wij begonnen goed, terwijl zij met twee counters op 2-0 kwamen. Het was een bizarre wedstrijd met kansen voor beide teams”, aldus Moura.

,,In de rust gaf de trainer aan dat we met één doelpunt weer in de wedstrijd zouden zitten, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Die woorden raakten ons heel erg. Het was een heel andere tweede helft en zij kwamen niet in hun gewenste spel. De 2-1 kort na rust gaf ons nieuwe motivatie.”