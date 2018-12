Mourinho betaalt 600.000 euro bij uitchecken bij hotel

Mourinho woonde 895 dagen in een luxe kamer van het hotel. De goedkoopste suite van The Lowry kost 660 euro per nacht. De Portugees kan zich een aardige slaapplaats veroorloven. Hij zou van een jaarsalaris van ruim 16 miljoen euro hebben genoten. Mourinho zou bovendien een afkoopsom van 20 miljoen euro hebben meegekregen, dus de hotelrekening zal hij zonder morren hebben betaald. Mourinho koos er in de zomer van 2016 voor om alleen naar Manchester te vertrekken. Zijn vrouw, dochter en zoon bleven in Londen wonen. Mourinho nam op vrije dagen wel regelmatig de trein om even bij zijn familie te zijn.