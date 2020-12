Mourinho kraakt Europa League: ‘Groepsduels niet motiverend voor mijn spelers’

Video Gehavend Feyenoord moet 'finale' winnen na thuisver­lies tegen Dinamo Zagreb

0:04 Feyenoord moét volgende week winnen van Wolfsberger AC om ook in het nieuwe jaar nog actief te zijn in de Europa League. De Rotterdammers hadden zich, als alle resultaten gunstig waren, donderdagavond kunnen plaatsen voor de knock-outfase van de Europa league. In plaats daarvan werd in De Kuip verloren van Dinamo Zagreb (0-2) en Wolfsberger AC won van CSKA Moskou (0-1).